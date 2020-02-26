Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Elektronik sigara yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı!

Elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının bitirilmesi Cumhurbaşkanından alınan karar neticesinde durdrularak , Resmi Gazete’de açıklanmıştır .

HİÇBİR ELEKTRONİK TÜTÜN İÇERİKLİ MADDE İTHALAT YAPILAMAYACAK

Cumhurbaşkanı Kesin kararında , “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve içeriği nikotin tutan veya içermeyen tütün mamulünü sahtesi yapar eder durumda gerçekleşen elektronik sigara vs gibi tüm ürünlerin ithali artık bitirilmiştir . Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali durdurulan eşyanın yolcu bitiminde gelişine ve transitine alakalı yapılandırma gerçekleştirmeye görevlidir ” ifadeleri bulundu .

İnsan sağlıgını büyük oranda tehdit eden tütün sıgara yada elektronik olarak ta ortaya çıkarılan içecekler kesinlikle insan yaşamını tehdit etmemesi adına durdurulmuştur temini artık zorlaşacaktır

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©