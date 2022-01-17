Elektrik faturasında kritik tarih açıklandı Elektrik faturasında kıyametin kopacağı tarih açıklandı Son dönemde gelen zamlar ve enflasyonu değerlendiren ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, zamlı elektrik faturalarına yorum yaptı. Aktaş "Asıl kıyameti şubatta göreceğiz" dedi.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, elektrikte yüzde 125'i bulan zamma ilişkin konuşurken şubat ayına işaret etti. KRT TV'de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında son dönemde gündemden düşmeyen zamlar ve enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktaş, "İnsanlar şuna isyan ediyorlar, çok haklı olarak elektrik faturaları çok büyüdü. Doğru düzenlenmiş haliyle bile yani aralık ayı eski fiyattan, ocakta tüketilen yeni fiyattan düzenlenmiş haliyle bile çok ciddi bir artış var. Biz asıl kıyameti Şubat ayında gelecek faturalarda göreceğiz. Hepsi yeni fiyattan düzenlenecek" dedi.

'AZ TÜKETEN ÖNCEKİNE GÖRE YÜKSEK ÖDEYECEK'

Elektrik faturalarındaki kademeli düzenlemenin benzerinin doğalgaz faturaları için de gündeme geldiğini anımsatan Aktaş, şunları söyledi:

"Elektrik fiyatlarına kademeli bir zam geldi, 'vatandaşın lehine olacak' denildi. Bundan ne anlaşılır; az tüketen daha önceki döneme göre daha az ödeyecek diye anlaşılır. Ama buradan şunu anlamamız gerekiyormuş; az tüketen öncekine göre daha yüksek ödeyecek, bu sonuç çıktı ortaya. Aynı şeyi doğalgazda yapmaya çalışıyorlar, yine kademeli bir faturalandırılmaya geçilecek. Türkiye'nin soğuk bölgeleri daha düşük fiyattan ödeyecek. Örneğin İzmir'de oturanlar daha pahalı ödeyecek. Böyle bir aşamalandırma yapılıyor."

'TEK HANELİ ENFLASYONU UNUTMAMIZ GEREK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonun yıl içinde tek haneye ineceği yorumuna ilişkin ise Aktaş "Yılbaşındaki zamlar; elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve sigara. Öyle bir hesap yapmışlar, bu dört kalemin enflasyona etkisi hesaplandı. Dolayısıyla tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 13-15, yıllık yüzde 50-55 olacak. Bakan, 'Ocak ayı pik yapacak' dedi. Bu gerçekten pik mi olacak, hayır daha ötesi var... Hesaplar gösteriyor ki, yaz aylarında altmışın üzerine çıkıyor. Yani bu yıl tek haneli enflasyonu unutmamız gerekiyor. Ayrıca biz buraya neden geldik ki, zaten bir süre önce tek hanedeydik. Bunu da sorgulamamız gerekiyor."