Elazığ'da Kira Yardımı Ödemeleri Yapılıyor Elazığ'da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremden etkilenen vatandaşlara yönelik kira yardımı ödemelerine başlandı.

Elazığ'da Kira Yardımı Ödemeleri Yapılıyor

Elazığ'da Kira Yardımı Ödemeleri Yapılıyor Elazığ'da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremden etkilenen vatandaşlara yönelik kira yardımı ödemelerine başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşlara yönelik kira yardımı ödemelerine 26 şubat tarihi itibariyle başladı. Bakanlık ilk başta iki mahallede 797 hak sahibine, 2 milyon 935 bin TL yardımı oldu . Kira yardımından faydalanmak isteyen depremzedelerin sadece nüfus cüzdanları ile beraber açtığı “İletişim ve İrtibat Ofislerine” başvurmasının kafi olduğunu açıkladı.

24 Ocak'ta yaşanan 6.8'lik çok büyük bi şiddette oluşan zelzelenin ardından yaralar sarılmaya başlandı . Aileler bir taraftan geçici birkonaklama merkezlerine yerleştirilirken, diğer açıdan da kira yardımı hali hazırda . Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan 3 “İletişim ve İrtibat Ofisinde” kira ödemeleri için müracaatlar alınıyor. Ayrıca depremzedelerin İletişim ve İrtibat Ofislerinde bireysel Kimlik ile başvuruda bulunduğu kira ödemelri için banka lar ve İban bilgileri de vatandaşlara kolaylık sağlanarak kullanıma aktif hale getirilyor.

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