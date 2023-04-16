Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, İstanbul'da karşılaştı! Ortaya bu samimi görüntüler çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Beylikdüzü'nde karşılaştı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu kalabalık bir grupla hareket eden İmamoğlu ile İnce'nin karşılaşmasında ortaya samimi görüntüler çıktı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylık çekilmesi konusundaki ısrarı sürerken, İstanbul'da dikkat çeken bir olay yaşandı.
İMAMOĞLU, MUHARREM İNCE İLE KARŞILAŞTI
Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu kalabalık bir grupla esnaf ziyareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, girdiği bir mekanda Muharrem İnce ile karşılaştı.
SAMİMİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İkilinin karşılaşmasında ortaya oldukça samimi görüntüler çıkarken, kalabalık bir gazeteci ordusunun takip ettiği anlarda yaşananlar izleyenleri gülümsetti.