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Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, İstanbul'da karşılaştı! Ortaya bu samimi görüntüler çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, İstanbul'da karşılaştı! Ortaya bu samimi görüntüler çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, İstanbul'da karşılaştı! Ortaya bu samimi görüntüler çıktı
Admin
Admin
16 Nisan 2023 Pazar 18:57

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Beylikdüzü'nde karşılaştı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu kalabalık bir grupla hareket eden İmamoğlu ile İnce'nin karşılaşmasında ortaya samimi görüntüler çıktı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylık çekilmesi konusundaki ısrarı sürerken, İstanbul'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

İMAMOĞLU, MUHARREM İNCE İLE KARŞILAŞTI

Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu kalabalık bir grupla esnaf ziyareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, girdiği bir mekanda Muharrem İnce ile karşılaştı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İkilinin karşılaşmasında ortaya oldukça samimi görüntüler çıkarken, kalabalık bir gazeteci ordusunun takip ettiği anlarda yaşananlar izleyenleri gülümsetti.

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