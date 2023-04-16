Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, İstanbul'da karşılaştı! Ortaya bu samimi görüntüler çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Beylikdüzü'nde karşılaştı. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu kalabalık bir grupla hareket eden İmamoğlu ile İnce'nin karşılaşmasında ortaya samimi görüntüler çıktı.