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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandık güvenliğiyle ilgili çağrı: Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandık güvenliğiyle ilgili çağrı: Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sandık güvenliğiyle ilgili çağrı: Türkiye Gönüllüleri'ne katılın
Admin
Admin
19 Mart 2023 Pazar 13:21

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Yayınladıkları videolarla Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık güvenliği konusuna dikkat çeken iki isim, Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısında bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için nefesler tutulurken, adaylar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

AYNI DAKİKADA PAYLAŞTILAR

Yaklaşan seçimler öncesi sandık güvenliği konusunda aynı dakika içinde dikkat çeken paylaşımlarda bulunan iki isim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayınladıkları videolarla Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısı yaptı.v

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