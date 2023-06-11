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Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?

Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?

Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimlerin ardından CHP'de "değişim" ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısını yineledi. İmamoğlu, "Değişim konusundaki fikrimde ve menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle devam etti: "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu şunları söyledi; "Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

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