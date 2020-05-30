Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a yakışır bir heykel yapacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir heykelini, kente yakışacak bir noktada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.
TELE1'de Uğur Dündar'ın sunduğu ve Yılmaz Özdil'in de yorumcu olarak katıldığı Demokrasi Arenası'nın konuğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.
"ATATÜRK, FATİH'İN HEYKELİNİ YAPTIRMAK İSTEMİŞTİ"
Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Özdil’in "Atatürk’ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorunu yanıtladı.
Afet İnan'ın, Atatürk'ün hatıralarına ait bir kitabından söz eden Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet'in bir heykelinin yapılabileceğini söylediğini, yer tarifi olarak da Ayasofya Camisi yanındaki meydan, Kız Kulesi Rumeli Hısarı ya da Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği denizi gösterdiğinin kitapta yer aldığını belirtti.
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