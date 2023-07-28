Eiffel Kulesinin dibinde 27 yaşındaki kadın 5 kişinin tecavüzüne uğradı

Paris'teki Eiffel Kulesi'nin bulunduğu Champ-de-Mars parkında 27 yaşındaki bir kadın, beş kişinin tecavüzüne uğradı. Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı, üç kişi ise aranıyor.

Eiffel Kulesi'nin altında korkunç bir olay yaşandı. Paris'in en güzel manzaralarından biri olan Champ-de-Mars parkında çarşamba gecesi 27 yaşındaki bir kadın bu ünlü parkta beş kişinin tecavüzüne uğradı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu korkunç olayın ardından, 3. bölgesel adli polis yönetimi tarafından tecavüz suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar iki şüpheli gözaltına alındı, ancak diğer üç şüpheli hala aranıyor. Polis kaynakları, mağdurun çok etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Champs-de-Mars'da cinsel saldırılar sık sık yaşanıyor. Geçtiğimiz şubat ayında, iki Brezilyalı turist Eiffel Kulesi yakınlarında cinsel saldırıya uğramıştı. Daha yakın zamanda, bir Alman turist ise bir satıcının müdahalesi sayesinde tecavüz girişiminden kurtulmuştu.

GECE KAPATILMASINI TALEP EDİYORLAR

Ünlü Paris bahçesindeki cinsel saldırıların artmasıyla birlikte, 7. bölge belediyesi Champ-de-Mars'ın geceleyin kapatılmasını talep ediyor. 2024 Paris Olimpiyatları'na yaklaşılırken, Eiffel Kulesi çevresindeki güvenlik önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında, Paris polis müfettişi Laurent Nuñez, Eiffel Kulesi'nin altında bir polis arabası görevlendirmişti.