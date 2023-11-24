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"Efsane Kasım" indirimi için AVM'lere koştular! Kuyruğun ucu bucağı yok

"Efsane Kasım" indirimi için AVM'lere koştular! Kuyruğun ucu bucağı yok

"Efsane Kasım" indirimi için AVM'lere koştular! Kuyruğun ucu bucağı yok
Admin
Admin
24 Kasım 2023 Cuma 13:32

Esenyurt'ta bir AVM'de kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, "Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" dedi.

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan "Efsane Kasım" indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

İNDİRİMİ DUYDUM KUYRUĞA GİRDİM"

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.

"İNŞALLAH SIRA BİZE DE GELECEK"

Sibel Metin isimli bir kadın ise, "İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIM"

3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, " heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" şeklinde konuştu

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