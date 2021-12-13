Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, otelleri doldurdu Döviz kurundaki artış sonrası Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, hem kendileri hem yakınları için alıveriş yaptı. Ayrıca kentteki otellerde de yılbaşına kadar boş oda kalmadı.

Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, otelleri doldurdu

Döviz kurundaki artış sonrası Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, hem kendileri hem yakınları için alıveriş yaptı. Ayrıca kentteki otellerde de yılbaşına kadar boş oda kalmadı.

Edirne’de, döviz kurundaki artışında etkisi ile Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artıyor…

Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yapmak için düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, sokak aralarındaki iş yerleri ve marketlere kadar açık olan hemen her yerden, iğneden ipliğe her şeyi valiz ve torbalarla satın aldı.

Yapılan alışveriş, bölgedeki esnafın yüzünü güldürdü. Ayrıca Bulgar turistler, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence merkezlerinde de yılbaşı eğlencesi için rezervasyonlar yaptırdı.

“EDİRNE’DE OTELLERİMİZ YÜZDE 100 DOLU”

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını belirterek, “Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda." dedi.

Otel işletmecisi Mustafa Altunhan ise, "Bizim ve diğer otel işletmecisi arkadaşlarımızın yılbaşına kadar otelleri dolu. Edirne'de otellerimiz yüzde 100 dolu. Bulgaristan'dan yılbaşı alışveriş için gelenler çok ve bu yüzden kentte gelip konakladıktan sonra alışverişlerini yaparak ülkelerine dönüyorlar.

“ÇILGINCA ALIŞVERİŞ YAPARAK BAGAJLARINI DOLDURUYORLAR”

Benim Bulgaristan'da otellerim var ve orada iş yapıyorum. Orada Bulgar vatandaşlarıyla konuştuğumda, 'alışverişe gidiyoruz' diyorlar. Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar." diye konuştu.

"TURLA GELDİK, BİZE UCUZ GELİYOR"

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz."

“2 BİN EURO BOZDURDUM, HEPSİYLE ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ”

Bulgaristan'dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını belirterek, "Bulgaristan'dan Edirne'ye çok gelen var, lira düştüğü için. Yılbaşı alışverişini tamamen buradan yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız alıyoruz. Turlar da düzenleniyor ama biz kendi aracımızla geldik. Ben 2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne'de 2 gün kalacağız." dedi.

"10 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ"

Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şey satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendi hem de yakınlarımız için alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel." diye konuştu.