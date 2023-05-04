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Edirne'de başıboş köpeklerin saldırdığı motosikletli otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de başıboş köpeklerin saldırdığı motosikletli otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de başıboş köpeklerin saldırdığı motosikletli otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Admin
Admin
04 Mayıs 2023 Perşembe 12:33

Edirne'de başıboş sokak köpekleri seyir halindeki motosiklete saldırdı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, yoldan geçen otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Edirne Kapalı Cezaevi yolunda başıboş köpekler seyir halindeki M.N.Ö. ile Z.G.'nin bulunduğu motosiklete saldırdı. Motosikletle bulunan sürücü korkuyla kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen E.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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