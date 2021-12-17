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Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı

Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Ece Üner ile Susma, ekrana veda ediyor. Üner, yarın son kez izleyicisinin karşısına çıkacak.

Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı
17 Aralık 2021 Cuma 10:14

Gündüz kuşağı programlarından biri izleyicisine veda ediyor.

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Ece Üner ile Susma' programı finale hazırlanıyor.

ECE ÜNER'İN PROGRAMI VEDA EDİYOR

Programın sunucusu Ece Üner, bilindiği üzere Show Ana Haber sunuculuğundan ayrıldıktan kısa süre sonra Kanal D'ye transfer olmuştu.

REYTİNGLERDE GERİDE KALDI

9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşan yapım, diğer kanallarda yayınlanan gündüz kuşağı programlarının reytinglerde gerisinde kaldı.

95'İNCİ BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Beklentilerin altında kalan program, yarın ekrana gelecek 95'inci bölümle final yapacak.

Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı #1

Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı #2

Ece Üner gündüz kuşağında tutunamadı #3

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