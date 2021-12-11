e-Devlet kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor

Başvurular e-devlette kayıtlı telefon numaraları ve e-mail adresleri üzerinden tanımlanmakta ve sistem ikinci bir mail veya telefon numarası kaydetmeye sistem izin verilmemekte.

SGK Artık Kapıya Postacı Göndermeyecek

Yeni sistem ile SGK'ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapmakla yükümlü tutulmuş bulunmakta.

Cezalı duruma düşmemek için son gün yeniyıl gecesi!

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar için yeni sistemde yeni yıl gecesine kadar şifre almak zorunlu.

1 Ekim'den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerse sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak zorundalar.

Tüm işverenlere ve şirketlerin İK işlerini takip edenlere önemle hatırlatalım.

Aman cezalı duruma düşmeyin, SGK affetmez!

Başvuru nasıl yapılacak?

- Şirket yetkilisi iseniz e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine girin.

- Sonrasında "SGK e-Tebligat Başvurusu" yazın.

- Çıkan ekrandan yetkili olduğunuz her bir şirket için tek tek başvurun.

- Kayıt için e-devlette iletişim bilgisi olarak ya şirket mailini kaydetmeniz gerekiyor.

- Tebligata yetkili kişi ekleyebilmekte veya çıkartabilmektesiniz.

- Başvurusu olan kişilerin hesaplarını yine e devlet üzerinden onaylaması gerekiyor.

- Başvuru sonrası SGK tüm tebligatları elektronik ortamda gönderecek.

- Tebligatınız olduğunu sistemden sürekli kontrol etmeyi unutmayın!