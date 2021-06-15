Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Aliyev Şuşa’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Şuşa’da Brüksel’deki NATO Zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan’da Şuşa şehrini de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada İlham Aliyev’den şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti.

Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.

Aliyev burada, Ermenistan güçleri ile girilen çatışmadan bahsetti ve Şuşa’dan zaferle ayrılmanın verdiği mutluluğu bir kez daha anlattı.

Aliyev, şehirde yapılan son çalışmalar hakkında da Erdoğan’ı bilgilendirdi.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Şuşa Valiliği'ne geçen iki lider, burada tören kıtasını selamladı. İki ülkenin milli marşları çalındığı törende Erdoğan ve Aliyev'e eşleri de eşlik etti.

Resmi karşılamanın ardından Aliyev ile Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

SEMBOLİK VE TARİHİ NİTELİK TAŞIYAN ZİYARET

Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor.

HİÇBİR TÜRKİYE LİDERİ KARABAĞ’DA BULUNMAMIŞTI

Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Bu anlaşmaların Şuşa'da yapılması, Karabağ ve Güney Kafkasya'yla ilgili planları olan tüm güçlere mesaj niteliği taşıyacak.

15 Haziran tarihinin, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü olması da ziyarete başka bir önem kazandırıyor.