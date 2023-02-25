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Dizi sektörünün tanınan ismi Köknar Rüştü Tezay vefat etti! Ünlü isimler cenazede gözyaşlarına boğuldu

Dizi sektörünün tanınan ismi Köknar Rüştü Tezay vefat etti! Ünlü isimler cenazede gözyaşlarına boğuldu

Dizi sektörünün tanınan ismi Köknar Rüştü Tezay vefat etti! Ünlü isimler cenazede gözyaşlarına boğuldu
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 22:29

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Bige Önal, Binnur Kaya gibi birçok isim, Tezay'ın dün gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı. En yakın arkadaşını kaybeden Tolga Sarıtaş, cenaze töreninde tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören MDM Print Yönetim Kurulu Başkanı Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ünlü isimlerle olan yakınlığıyla tanınan Tezay için dün Fenerbahçe Camii'nde tören düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Habertürk'te yer alan habere göre, ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tezay'ın cenaze törenine Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik ve Sarp Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı. Yakın arkadaşını kaybeden Tolga Sarıtaş, tabuta dokunarak uzun süre gözyaşı döktü. Binnur Kaya ve Melis Birkan da cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Köknar Rüştü Tezay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ömerli Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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