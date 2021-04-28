Diyarbakır'da kaçak kullanımı tespit için havalanan drone'u taşladılar

Diyarbakır'da kaçak kullanımı tespit için havalanan drone'u taşladılar

Kaçak kullanım denetimi sırasında kullanılan drone'u fark eden bir vatandaş, eline aldığı taşı drone'a fırlatmaya çalıştı

Dicle Elektrik, tarımsal sulama mevsiminde artan kaçak trafo kullanımına karşı drone teknolojisini kullanarak mücadele ediyor.

Son olarak havadan yapılan taramalarda Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi kırsalında 5 adet kaçak trafo tespit edilirken, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki rutin tarama sırasında ise ilginç anlar yaşandı.

DRONE'U TAŞLADILAR

Çınar ilçesindeki Ortaşar Mahallesi’nde şüpheli bir alana odaklanma yapıldı. Kaçak trafonun tespit edilmeye çalışıldığı sırada alanda bulunan bir kişinin, koşarak gelip drone'a doğru taşla saldırdığı görüntüler yansıdı. Dicle Elektrik ekiplerinin durumu fark edip, hemen drone'u bölgeden uzaklaştırmasıyla cihazın hasar görmesi engellendi.

GÖRÜLMEMESİ İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜLER

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne bağlı Enerji Kayıpları Yöneticiliği, yapılan teknik çalışmalar ve gelen bazı ihbarlar üzerine Viranşehir ilçesi kırsalında bulunan tarımsal sulama alanlarında drone ile havadan kontrol gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında ilçeye bağlı kırsal Alakonak Mahallesi’nde 5 adet kayıt dışı kullanılan trafo tespit edildi. Görüntülerde havadan tespit edilmesini önlemek için trafoların, açılan çukurlara gömülerek üzerlerinin brandayla örtüldüğü dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSU

Verilen bilgiye göre toplam kapasitesi 1.150 Kilovolt amper olan kaçak trafoların, yüzlerce konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğu belirlendi. Buğday ve arpa ekili tarım arazilerinin sulanmasında kullanıldığı belirlenen kaçak trafolarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

"ENGELLEMELERE RAĞMEN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Müdürü Hakan Özcan, kaçak trafo ve hat tespitlerinde en son teknolojik imkanlardan yararlandıklarını belirterek, ''Bu çerçevede ihtiyaç duyduğumuz zaman sorumluluk bölgemizde havadan droneler ile kontroller yapıyoruz. Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki son çalışmalarımız bu çerçevede gerçekleştirildi. Drone ile yer altına gömülen, çevresi duvarla örülen kaçak trafoları bile tespit etme imkanımız var. Zaman zaman engellemelerle karşılaşsak da kaçakla mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.'' dedi.