Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fitre miktarını açıkladk... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ilkelerinden birinin iyiliği emretmek, kötülükten men etmek olduğunu belirterek, "Doğruluk iyiliğe, yalan kötülüğe götürüyor. Müslüman da iyilikle meşgul olmalı, kötülükten uzak durmalı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ramazan ayının ilk iftarında, TRT 1 ekranlarında Serdar Tuncer'in sunuculuğunu yaptığı "Ramazan Sevinci" programının konuğu oldu.

Programda ramazan ayına ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu ayda yürüttüğü hizmetlere dair değerlendirmelerde bulunan Erbaş, ramazanın hediyelerinden birinin oruç olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Oruç, müminler için bir kalkandır. Oruç kötülüklere, günahlara karşı kalkan. Oruç aynı zamanda, 'İslam beş şey üzerine bina edilmiş' hadis-i şerifinde sayılan ibadetlerden birisidir. Bu ibadeti bize getiren ramazan ayıdır." ifadelerini kullandı.



Ramazan ayının öncüsünün teravih namazı olduğunu belirten Erbaş, "Ramazan ayının en büyük hediyelerinden biri, 2 yıldır hasret kalmış olduğumuz teravih namazlarıdır. Dün gece büyük bir coşku ile bütün camilerimizde teravih namazı ile ramazan ayını karşıladık. Dün gece biz de Ayasofya'daydık. Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kıldık. Biz esasında başka camilerimizde 2 yıllık hasreti giderdik ama Ayasofya 88 yıllık hasretini gidermiş oldu elhamdülillah. Buradan milletimize çağrım, davetim teravih namazlarını çocuklarımızla, gençlerimizle şenlendirelim." diye konuştu.

- "Fitre miktarı asgari 40 TL"

Sahur ve iftar sofralarında aile fertlerinin bir araya gelmesinin aile birliğine katkı sağladığını dile getiren Erbaş, iftar sofralarının mütevazı olması yönünde uyarılarda bulundu.

Erbaş, fitreyle ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulunun belirlediği miktarın asgari miktar olduğunun altını çizerek, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.