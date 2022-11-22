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Devlet işsiz vatandaşlara 2.100 TL destek verecek! İşte Ödemeyi almanın şartları

Aile sosyal politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları ile igilenmeye ve onlara destek sağlamaya devam ediyor. Gerekli şartları taşıyanlara devlet nakit destekler sağlıyor. İşsizler ve iş arayan bazı vatandaşlara nakit destekleri sağlanıyor.

Devlet işsiz vatandaşlara 2.100 TL destek verecek! İşte Ödemeyi almanın şartları
Kamusaati
Kamusaati
22 Kasım 2022 Salı 17:52

Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlara dair yeni gelişmeler en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlara çok farklı sosyal yardım programları üzerinden nakit sosyal yardımlar veriyor. Bu sosyal yardımlar vatandaşların bütçelerine az da olsa destek sağlarken her geçen gün daha da yaygınlaşmaya başladılar.

Aile Bakanlığı’nın sosyal yardım programları arasında en az bilinenlerden ikisinden işsiz vatandaşlar yararlanabiliyorlar. Bu sosyal yardımlara dair kriterleri uyan vatandaşlara devlet tarafından sürekli olmasa da bazı nakit ödemeler yapılıyor. Ancak bunun için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

İŞSİZLERE DEVLETTEN SOSYAL YARDIM!

Aile Bakanlığı bakanlığı tarafından başlatılan projede, İşsiz vatandaşlara yönelik uygulanan sosyal yardım programları kapsamında iki ayrı ödeme yapılıyor. Bu sosyal yardımlardan yararlanabilmek için Aile Bakanlığı’nın düzenli sosyal yardım ödemesi yaptığı hanelerde oturmak gerekiyor. Bu hanelerde yaşayan ve 18 yaş ile 55 yaş arasında olmasının yanında çalışmasına dair bir engeli bulunmayan işsiz vatandaşlara çeşitli sosyal yardım ödemeleri verilebiliyor.

DEVLET 550 TL VERİLİYOR

Belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar Aile Bakanlığı ile İŞKUR arasında irtibat kurularak iş bulmalarına yardımcı olunuyor. İŞKUR bu vatandaşları niteliklerine uygun işlere yönlendiriyor. İŞKUR tarafından bazı iş görüşmeleri ayarlanıyor. İŞKUR’un belirlediği bu iş görüşmelerine giden vatandaşlar işe girsin veya girmesin Aile Bakanlığı’ndan sosyal yardım ödemesi almaya hak kazanıyor. Bu vatandaşlara net 550 TL ödeme yapılıyor. Bu 550 TL’yi alan vatandaşlara aynı sosyal yardım yılda en fazla 3 defa verilebiliyor.

2.157 TL İŞE BAŞLAMA YARDIMI VERİLİYOR

Aile Bakanlığı aynı şekilde İŞKUR’un belirlediği iş görüşmelerine giden ve işe giren vatandaşlara da sosyal yardım ödemesi yapıyor. İşe Başlama Yardımı olarak bilinen bu görüşme ile işe yerleştirilen vatandaşlar yine bakanlıktan nakit destek alabiliyorlar. Başvurusu Kabul edilenlere 2.157 TL nakit ödeme yapılıyor. Her yıl sadece bir sefer alınabilen bu sosyal yardım PTT üzerinden vatandaşlara ödeniyor.

İŞKUR’un yönlendirdiği iş görüşmesine giderek işe girenler iş görüşmesine gidildiği için verilen 550 TL’lik sosyal yardımı alamıyorlar. Ancak işe işe başlayanlar çok daha yüksek tutarda işe başlama yardımını alabiliyorlar.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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