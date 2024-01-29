Devlet hastanesinde temizlik işçisi ütüye sıkışarak can verdi

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu (64), yatak örtülerini ütülerken şalının silindir ütüye takılması sonucunda hayatını kaybetti.

ÇAMAŞIRHANEDE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Çamaşırhane odasına inen arkadaşları Çiftçioğlu'nu makineye sıkışmış halde bulurken sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan Çiftçioğlu'nun 5 yıldır hastanede çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.