Devlet hastanesinde temizlik işçisi ütüye sıkışarak can verdi
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik işçisi Nejla Çiftçioğlu, çamaşırhanede ütü yaparken şalının silindir ütüye takılması sonucunda hayatını kaybetti. Feci olayda can veren Çiftçioğlu'nun 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu (64), yatak örtülerini ütülerken şalının silindir ütüye takılması sonucunda hayatını kaybetti.
ÇAMAŞIRHANEDE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR
Çamaşırhane odasına inen arkadaşları Çiftçioğlu'nu makineye sıkışmış halde bulurken sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan Çiftçioğlu'nun 5 yıldır hastanede çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.