Devlet Çalışanı , Uzaktan veya Değişimli Olarak Çalışabilecek Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Devlet Çalışanı , Uzaktan veya Değişimli Olarak Çalışabilecek

Devlet Çalışanı , Uzaktan veya Değişimli Olarak Çalışabilecek Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Onayı ile, "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" başlıklı genelge, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında duyuruldu .

Genelgeye kapsamında , koronavirüs hastalık yaygınlığı artmasının en aza düşürülmesi ucuz atlatılması amacıyla salgınla savaşı , etkilerinin bitirilmesine yönelik işlerin zafiyete gelmemesi ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde, ihtiyacı görebilmek kadar asgari miktarda personelin bulundurulması gereğince çalıştırılma biçimine dikkt edilmeksizin kamu kurum ve işyerlerinde görev alanlara geriden çalışma, değişimli çalışma gibi esnek çalışma şekilleri yapılabilecek .

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Bu konuya dair usul ve esaslar; Cumhurbaşkanlığına ait, alakalı ve ilişkili kurum ve işyerleri için üst yönetici, bakanlıklar, alakalı , ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, ait kuruluşları ile mahalli idare beraberlikleri adına ilgisince vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına da üst yönetici eşliğinde açıklanacak . Bu belirleme yetkisi aktarılabilecek .

Dönüşümlü iş yapanlar fiilen işyerinde olmamaları süre içerisinde , idari izinli olarak kabul edilir .