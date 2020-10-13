Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği sipariştir

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamalarıyla ilgili konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt verdi.

"CHP'NİN SEÇİM İSTEĞİ SİPARİŞTİR"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçime karşı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna girdi. Senden ve zihniyetinden hiç hazzetmiyorum. seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, kimler ne vadetti. Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında Sorosçuların desteğini mi almak. Biz sahibinin sesini merak

HER ŞEYİN VAKTİ VAR, BEKLEMESİNİ BİL"

Sayın Kılıçdaroğlu sen kim Kapalı Maraş'a yabancısın, sana bakıp bakıp üzülüyorum. Hep çalışmadığın yerden sorularla karşılaşıyorsun. Söz gümüşse sükut altındır, sus da kazan. Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Seçim derdine düşme.

Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, seçimlerin zamanında yapılmasından, 2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararlıdır. Erken seçim boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 50 yıldır Kıbrıs sorunu konuşulmaktadır. Çözümsüzlüğe bel bağlayanın kim olduğu meydandır."