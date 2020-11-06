DEVA Partisi 10'ar milyonluk sosyal medya cezasına tepki gösterdi

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, sosyal medya sitelerine Türkiye'de temsilcilerini belirlemediği için kesilen para cezasına DEVA Partisi itiraz etti.

Türkiye'deki sosyal medya platformları, Türkiye'de temsilcilik açmayarak ödemeleri gereken milyar dolarlık vergileri ceplerinde tutuyordu.

Geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Bu şartların başında Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu..

SÜRE SONA ERDİ

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre sona erdi.

10 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, İnstagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

CHP'DEN SONRA DEVA DA KARŞI ÇIKTI

Yasanın çıkmasıyla birlikte CHP bu karara karşı çıkmıştı. CHP'den sonrada Ali Babacan'ın liderliğinde DEVA Partisi de kesilen cezalara karşı çıktı.

DEVA Partisi, Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı yazılı açıklama yaparak yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok'un da aralarında bulunduğu sosyal medya platformlarına 10’ar milyon TL ceza kesilmesini değerlendirdi.

Yapılan açıklamada kesilen cezalara tepki gösterildi.

DEVA Partisi'nden kesilen cezalarla ilgili şu açıklamalara yer verildi;

BU KANUN BİZE İTİBAR KAYBETTİRİR

"Sosyal ağ sağlayıcılarına kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen kanunla getirilen temsilci atama süresi doldu. Böylece temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube dahil pek çok firmaya önce para cezasıyla başlayan, ardından reklam yasağıyla süren ve nihayetinde erişim kısıtlamasına kadar uzanan süreç başladı. Bu kanunla birlikte maalesef özgürlük, para ve itibar kaybediyoruz.

TÜRKİYE'DE İNTERNET ARTIK ÖZGÜR DEĞİL

Bu kanun, geleneksel medyanın baskı altında tutulduğu ülkemizde yegane nefes alanı olarak kalan sosyal medyayı kısıtlamayı hedefliyor. Bu çabaların bedelini uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalar açıkça gösteriyor. Türkiye artık dünyada interneti özgür olmayan bir ülkeler liginde değerlendiriliyor. Ne yazık ki Bangladeş, Kolombiya ve Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor.

ARTIK TÜRKİYE'YE UĞRAMAZLAR

Uluslararası teknoloji devleri yakın zamanda komşumuz Yunanistan’a, Polonya’ya ve İtalya’ya yatırımlar yaparken Türkiye’ye uğramıyor. Türkiye bu yatırımlardan yararlanamıyor. Pek çok girişimcimiz operasyonlarını yurt dışına kaydırma gayretine düşmüş durumda. Yeni Unicornlar (milyar dolar değerlemeli erken aşama girişim) çıkarma ümidimiz azalıyor. Oysa bu sosyal medya kanununu hazırlayanlar; internet üzerinden yeni pazarlar arayan veya satış yapan KOBİ’lerimizin, sanatçılarımızın, esnafımızın ve bireysel girişimcilerimizin ‘reklam yasağı’ hayata geçerse bundan nasıl etkileneceklerini hiç düşünmediler bile.

TÜRKİYE HASAR ALDI

Nihayetinde bu kanun, şimdilik Rusya merkezli bir istisna hariç, hiçbir büyük sosyal medya platformunun temsilci atamamasına yol açtı. Bundan sonra ara yollar bulunsa veya bazı platformlar temsilci atasa dahi ülkemizin itibarı bir kere hasar aldı."

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