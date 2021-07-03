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Dev kamu şirketi özelleştiriliyor

Dev kamu şirketi özelleştiriliyor Dev kamu şirketi özelleştiriliyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Şirket 2020'de 14,9 milyar TL ciro elde etmişti.

Dev kamu şirketi özelleştiriliyor
03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) 4222 sayılı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınması ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasının hazırlık işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile ÖİB tarafından yürütülecek.

Özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasını içeren kararın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü ve geçici 29'uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.

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