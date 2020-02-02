Depremler ülkemizi Adeta Esir Aldı Manisa da Son Durum!Manisa'da korkutan depremler..

Depremler ülkemizi Adeta Esir Aldı Manisa da Son Durum!

Depremler ülkemizi Adeta Esir Aldı Manisa da Son Durum!Manisa'da korkutan depremler..

Edinilen Bilgiye göre 5,1 büyüklüğünde deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinde bu gece Saat 03:00 civarında ve 4,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşanmıştır .

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Web sitesi üzerinden bulunan edinilen bilgi neticesinde , ilk deprem Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 olarak en şiddetli yanı le hissedildi kaydedildi.

Zelzele, yerin 5,84 kilometre içeriğinde yaşanmıştır .

AFAD Resmi web sitesi sitesinde yer alan bilgi neticesinde , ikinci deprem Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kayda geçti .

Zelzele , yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Yaşanılan deprem istanbuldan bizzat hiseddildi Valiliğin yaptığı açıklama neticesinde herhangi hasar yada can kaybı olmadığı ögrenildi