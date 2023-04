Depreme rahmet diyorum" ifadeleri Akşener'i kızdırdı: Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar

Dün AK Parti Dörtyol İlçe Teşkilatı binası önünde, Hatay milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi. Konuşmaların ardından, AK Parti MKYK üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, dua yapılması için emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy'u kürsüye davet etti.

"KARDEŞLERİM 'FELAKET' DEDİ, BEN RAHMET DİYORUM"

Aksoy, "Antakya'nın diğer adı 'Karya topluluğu.' İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler. Oraya o mübarek İslam için gönderdi iki halifesini, görevlisini, reddettiler, onları şehit ettiler. Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki… Ödlerini kopardı, Antakya'yı sildi Allah. Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle… Orada her dinden her mezhepten, öyle bir karışık homojen ki… Hayır ak insanının görevi orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamize etmekle görevlidir. Allah'tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya'ya… Kardeşlerim buna bir felaket dedi. Ben de rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona…" dedi.

AKŞENER: BUNU DİYECEK KADAR ÖLÇÜYÜ KAÇIRDILAR

Partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de bu açıklama vardı. Sert sözler kullanan Akşener, "Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Malatya'da insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela Recep Bey çıktı, 'Kader planı. Ölüm bu işin fıtratında var' dedi. Hatta daha dün Hatay'da daha da ileri gittiler. 'Bu depremde rahmet var' dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne sellerde, ne depremlerde ne maden facialarında insanlarımızı yaşatamadılar." ifadelerini kullandı.