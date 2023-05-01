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Depremden 2 hafta sonra ölçüm yapılan maden ocağında şaşırtan sonuç: 1191'den 1179 rakıma düşmüş

Depremden 2 hafta sonra ölçüm yapılan maden ocağında şaşırtan sonuç: 1191'den 1179 rakıma düşmüş

Depremden 2 hafta sonra ölçüm yapılan maden ocağında şaşırtan sonuç: 1191'den 1179 rakıma düşmüş
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:18

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Çanakçı köyü sınırlarında yer alan krom maden ocağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 12 metre kot kaybederek 1191'den 1179 rakıma düştü.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde Çanakçı'daki krom maden ocağında 4 galeriden 3'ünde göçük meydana geldi. Deprem ve göçüklerin etkisiyle 1191 rakımda bulunan krom maden ocağı 1179 rakıma geriledi.

Depremden 2 hafta sonra durumu görmek için şantiyeye geldiklerini anlatan maden ocağının İşletme Müdürü Fatih Özdemir, "Nereler yıkılmış? Nereler göçmüş? Ölçümlerini alıyorduk. Harita mühendisimizin kullandığı cihazımız var, direkt 4 uydudan ölçümler alıyor, aldığımız ilk veride baktık ki 12 metrelik bir kot farkı vardı. Ara ara kot farkının güncellemesini alıyoruz. İlk gördüğümüz 12 metrelik bir kot farkı vardı." dedi. Özdemir, maden ocağının güneybatı yönünde de 2,5 metrelik bir kayma tespit ettiklerini aktardı.

Daha sonra galerilerin durum tespiti için harita mühendislerinin ölçümler yaptığını anlatan Özdemir, "Sadece girişlerimiz ayaktaydı. Galerilerimizin yıkıldığını, su bastığını, içerinin çamur dolduğunu gördük." diye konuştu.

Özdemir, maden ocağındaki 4 galeriden sadece birinde üretime başlayabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Zaten Adıyaman'da üretime yeni başlamıştık. 29 Aralık 2022'de üretime başladığımız 2 nolu bir ocağımız vardı. Orada yeni bir rezerv tespit etmiştik ve 1000 ton civarında üretim yaptık. 6 Şubat sabahı yıkıldı. Orada 2 yıllık bir hazırlık sonucunda daha yeni madene ulaşmıştık. Burası da aynı şekilde, 2022 yılının ağustos ayında üretime başladık. 7-8 aylık bir emek bir sabah hepsi depremin etkisiyle yıkıldı. Depremden 2,5 ay sonra sadece bir ocakta üretime başladık. Diğer ocaklarda, herhangi bir can kaybı falan vermemek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından tehlikeli gördüğümüzden çalışmayı tamamen durdurduk. Yeni rezerv tespit ettiğimiz 2 nolu galeriden krom çıkartmak için yeni bir proje yapacağız. Oradaki cevheri farklı bir projeyle ile çıkartmayı planlıyoruz."

Öte yandan Özdemir, depremlerde maden ocağında göçmeler meydana gelmesine rağmen 70 madencinin Adıyaman'daki yıkılan binaların enkazından insanları çıkartmak için 2 hafta süre görev aldığını söyledi.

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