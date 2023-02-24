Deprem sonrası yeni bir hayat kurmak isteyenlere fırsatçı çelmesi! Petrol düştü ama zam üstüne zam yaptılar

Kahramanmaraş merkezli iki deprem binlerce binanın yıkılmasına ve 43 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken yeni konut ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte yine fırsatçılar türedi. Çimento ve demir fiyatı, iki haftada yüzde 8 arttı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından fırsatçılar da yarışa girdi.

KİRALARDAN SONRA ŞİMDİ DE ÇİMENTO VE DEMİR FİYATLARI

Kiraları 3'e katlayanlar büyük tepki çekerken, yüz binlerce kalıcı konut için temel ihtiyaçlardan olan çimento ve demirde de artışlar birbirini izledi.

PETROL DÜŞTÜ

Deprem öncesi 87 dolar olan petrol bugün 80 dolara düştü, enerji bedeli ucuzladı. Sanayi elektriğinde indirim yapıldı, doğalgazda ise herhangi bir fiyat artışı gerçekleşmedi.

HAZIR BETONUN FİYATI FIRLADI

Hazır Beton Birliği de "Enerji fiyatı artmadı, döviz yerinde sayıyor, zam için sebep yok" diyor ama sektörden peş peşe zam haberleri birbirini izledi. Şubat ayı başında 1.520 lira olan C20 hazır betonun metreküp fiyatı, 1.650 liraya çıktı. C45 olarak adlandırılan betonun fiyatı da 1.620 liradan 1.740 liraya yükselmiş durumda.

ÇİMENTONUN TORBA FİYATI 114 LİRAYA YÜKSELDİ

Hazır betonun ham maddesi çimentonun 50 kilogramlık torba fiyatı 95 liradan 114 liraya yükseldi. Aynı şekilde yine inşaatın temel malzemelerinden olan demirde de yüzde 8'i aşan fiyat artışı dikkat çekti.

DEMİRİN TONU 17 BİN 600 TL

24 Ocak'ta Q10 tipi demirin tonu 16.200 lirayken bugün 17.600 TL'ye yükseldi. Q12-Q32 arası olarak nitelendirilen demirin fiyatı da 15.800 liradan 17.100 liraya yükselirken, artış yüzde 8,2'yi aşmış bulunuyor.