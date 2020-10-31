Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, internet sitesinde deprem anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, internet sitesinde deprem anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde can kayıpları yaşandı, birçok bina da yıkıldı ve büyük hasar gördü. Deprem coğrafyasında yaşadığımızı bir kez daha hatırladık.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, deprem anında kesinlikle balkona çıkılmaması ve balkonlardan atlanmaması konusunda uyarıda bulunulurken, binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunması istendi.

AFAD'ın internet sitesinde, deprem anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi verildi.

ANİK YAPMAYIN, DEVRİLECEK EŞYALARDAN UZAK DURUN

Bilgilendirmede, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması gerektiği vurgulanırken, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulması, varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulması gerektiği belirtildi.

KAFANIZI ELİNİZLE YA DA YASTIKLA, KİTAPLA KORUYUN

Deprem anında başın iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap ve benzeri) malzemeyle korunması gerektiği ifade edildi.

Düşmemek için sabit bir yere tutunulması istenilen bilgilendirmede, merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması gerektiği vurgulandı.

BALKONA ÇIKMAYIN, ATLAMAYIN

Deprem sırasında balkona kesinlikle çıkılmaması gerektiği belirtilerek, "Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyedeysek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

OCAK, FIRIN GİBİ CİHAZLARI KAPATIN

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde ocak, fırın ve bu gibi cihazların kapatılması, dökülebilecek malzeme ve maddelerden de uzaklaşılması gerektiği bildirildi.

ELEKTRİK, GAZ VE SUYU KAPATIN

Bilgilendirmede, sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarının kapatılması, soba ve ısıtıcılar söndürülüp gerekli eşya ve malzemeler alınarak binanın daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilmesi ve toplanma bölgesine gidilmesi istendi.

Deprem anında okulda, sınıfta ya da büroda bulunulması halinde sağlam sıra, masa altlarında veya yanında, koridorda duvarın yanında hayat üçgeni oluşturacak şekilde "çek-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boynun korunması gerektiği belirtildi.

DENİZ KIYISINDAN, YAMAÇLARDAN UZAK DURUN