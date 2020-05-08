Denizli'de koronavirüs tahliyesinin ardından cezaevinden çıkan şahıs oğlunu başından vurdu!

Tahliyeler malesef yavaş yavaş sorun olmaya başladı..Denizli Çivril Babanın oğlunu başından vurması!

Malesef bugün Denizli ilimizin güzel ilçesi Çivril'den acı haber geldi..

boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan ve bir süre önce tahliye edilen cani adam, konuşma için dışarı çıkarttığı oğlunu başına bir el ateş ederek öldürdü.

Hatırlarsanız kısa bir zaman önce corona virüs nedeni ile ülkemiz genelinde 90 bin tutuklu, cezaevlerinden tahliye edilmişlerdi.Bu kişilerden biri de Ünal Y. , öz oğlunun kafasına sıkarak öldürdü!

CEZAEVİNDE YATMASININ SEBEBİ DE EŞİNİ BIÇAKLAMASIYMIŞ!

Koronavirüs tahliyesi ile cezaevinden çıkan cani adamın hapishaneye girmesinin sebebi de eşini bıçaklaması..Gerçekten tüm Çivril halkına acı veren bu haber malesef bugün o ilçemizde yaşandı.!

kamusaati.com olarak görüşümüz huylu huyundan vazgeçmezmiş.Bir adam 7 sinde ne ise 70'inde de odur ata sözümüzle yola çıkacak olursak, bu tür haberleri çok sık görmeye devam edeceğiz malesef.

Katil baba her yerde aranıyor!

Öz oğlunu gözünü bile kırpmadan tek bir el ateşle başından vurarak öldüren adı baba olan şahıs,olayın ardından kaçtı.Tüm polis ekipleri şahsı yakalamak için taarruza geçti.

Yakalansa ne olacak diyenleriniz mutlaka vardır benim gibi..Gencecik bir fidan belkide bir hiç uğruna toprağın altına girdi.

KAYNAK: İHA