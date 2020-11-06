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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması Belediye binasının koronavirüs nedeniyle kapatılmasına neden oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması Belediye binasının koronavirüs nedeniyle kapatılmasına neden olduBelediye binası koronavirüs nedeniyle kapatıldı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması Belediye binasının koronavirüs nedeniyle kapatılmasına neden oldu
06 Kasım 2020 Cuma 15:34

   Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması  Belediye binasının  koronavirüs nedeniyle kapatılmasına neden oldu

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması  Belediye binasının  koronavirüs nedeniyle kapatılmasına neden olduBelediye binası koronavirüs nedeniyle kapatıldı  Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.

Türkiye'de korona virüs önlemleri artıyor.

Acıpayam Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli personelin koron virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan pozitif çıkan personelin biriminde karantina uygulaması başlatmıştı. İlçede vakalar artması üzerine Acıpayam Belediyesi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tedbir amaçlı mesai yapılmayacağını belirterek, "Korona virüs önlemleri kapsamında Acıpayam Belediyemiz bugün saat: 13.00'den sonra tedbir amaçlı mesai yapmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan belediye binasının ne kadar kapalı kalacağı belirtilmedi.

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