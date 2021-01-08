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Denizli beşik gibi: Arka arkaya 5 deprem

Denizli beşik gibi: Arka arkaya 5 deprem Denizli beşik gibi Denizli’de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı.

Denizli beşik gibi: Arka arkaya 5 deprem
08 Ocak 2021 Cuma 11:49

Denizli beşik gibi: Arka arkaya 5 deprem

 Denizli beşik gibi: Arka arkaya 5 deprem  Denizli beşik gibi Denizli’de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı.

Denizli’de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı. Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

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