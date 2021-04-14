Deniz Çakır'ın beraati istendi Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi.

Deniz Çakır'ın beraati istendi

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi.

Alışveriş merkezindeki bir kafede oturduğu sırada yan masadaki başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

DENİZ ÇAKIR GİTMEDİ

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

"İÇKİ İÇMEMİZE TAVIR ALMIŞLARDI"

Olay günü sanık Deniz Çakır’ın yanında bulunan arkadaşı Hande Selen Canar, tanık olarak dinlendi. Canar verdiği ifadede, "Karşı taraf bize ’Neden resmimizi çekiyorsunuz’ dedi. Deniz Hanım da ’Neden çekelim’ dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu. Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti.

"TELEFONLARIMIZA BAKTILAR"

Anlamadığım şekilde iki taraf da olayı büyüttü. Hatta bizi kafe çalışanlarına şikayet etmişler. Onlar da gelip telefonlarımıza baktı. Deniz bu esnada ’Ben neden sizi çekeyim’ diyerek telefonunu masaya vurdu. Telefonu kırıldı. Sonra bana dönüp ’Burası Türkiye yahu Arabistan değil ki niye içki içilmesine karışıyorlar’ dedi. Çünkü karşı taraf sanki bizim içki içmemize yönelik bir tavır almıştı." dedi.

BERAATİ İSTENDİ

Savcı, Çakır’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan beraat etmesini isterken, ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan ise hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.