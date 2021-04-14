0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Deniz Çakır'ın beraati istendi

Deniz Çakır'ın beraati istendi Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi.

Deniz Çakır'ın beraati istendi
14 Nisan 2021 Çarşamba 11:38

Deniz Çakır'ın beraati istendi

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi.

Alışveriş merkezindeki bir kafede oturduğu sırada yan masadaki başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır’ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

DENİZ ÇAKIR GİTMEDİ

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

"İÇKİ İÇMEMİZE TAVIR ALMIŞLARDI"

Olay günü sanık Deniz Çakır’ın yanında bulunan arkadaşı Hande Selen Canar, tanık olarak dinlendi. Canar verdiği ifadede, "Karşı taraf bize ’Neden resmimizi çekiyorsunuz’ dedi. Deniz Hanım da ’Neden çekelim’ dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu. Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti.

"TELEFONLARIMIZA BAKTILAR"

Anlamadığım şekilde iki taraf da olayı büyüttü. Hatta bizi kafe çalışanlarına şikayet etmişler. Onlar da gelip telefonlarımıza baktı. Deniz bu esnada ’Ben neden sizi çekeyim’ diyerek telefonunu masaya vurdu. Telefonu kırıldı. Sonra bana dönüp ’Burası Türkiye yahu Arabistan değil ki niye içki içilmesine karışıyorlar’ dedi. Çünkü karşı taraf sanki bizim içki içmemize yönelik bir tavır almıştı." dedi.

BERAATİ İSTENDİ

Savcı, Çakır’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan beraat etmesini isterken, ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan ise hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Deniz Çakır ın beraati istendi #1

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber