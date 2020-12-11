Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında saat 14.Datça açıklarında saat 14.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında saat 14.Datça açıklarında saat 14.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD, saat 14.01'deki depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 28 kilometre olarak belirlendi.
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