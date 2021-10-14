Danıştay maske başvurusunu reddetti! PCR itirazı için emsal karar Danıştay maske başvurusunu reddetti! PCR itirazı için emsal karar

Danıştay, maske takma zorunluluğu ile ilgili çarpıcı bir karar verdi. İçişleri Bakanlığı'na karşı maske takma zorunluluğuyla ilgili yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Maske takmanın faydalı olduğunu ve İşçileri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin hukuka aykırı olmadığına karar veren yüksek mahkeme, PCR testi zorunluğu için yapılan başvuru için de emsal bir karar vermiş oldu.

Danıştay 10. Dairesi, İçişleri Bakanlığının maske takma zorunluluğu ve aldığı tedbirlerle ilgili yürütmeyi durdurma istemini redditti. '5gvirusnews-platform' sözcüsü Muammer Karabulut tarafından açılan yürütmeyi durdurma isteminde, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri yerinde gören Danıştay 10. Dairesi, yaptırımların hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Maskenin sağlık açısından telafisi güç zarar doğurmadığına dikkat çeken yüksek mahkeme verdiği kararla PCR zorunluluğu konusandaki itirazlar için de emsal karara imza atmış oldu.

KARARDA DSÖ VE BİLİMSEL MAKALE DETAYI



Danıştay 10. Dairesi’nin aldığı kararda, maskeyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ve kararları belirleyici oldu. Ayrıca Almanya menşeli bir bilimsel yazı da dava dosyasına eklendi. Yazıda “Çeşitli tahminlere dayanarak, yüz maskelerinin zorunlu hale gelmesinden 20 gün sonra yeni enfeksiyon sayısını yaklaşık %45 oranında azalttığı sonucuna vardık. Diğer halk sağlığı önlemlerine kıyasla ekonomik maliyetler sıfıra yakın olduğundan, maskeler covid-19 ile mücadelede uygun maliyetli bir araç gibi görünüyor” ifadeleri delil olarak kabul edildi.

MASKE TAKMA KURALINA VE TAKMAYANLARA CEZA UYGULAMSINA DEVAM!



Kararı değerlendiren avukat Cüneyd Altıparmak, Danıştay'ın verdiği kararla maske takılmasını zorunlu hale getiren İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddettiğini söyledi. İptal davalarının “yürütmenin durdurulması talebi” olduğunu kaydeden Altıparmak, “Karar, dosyada esastan verilen bir karar değil. İdari yargıda dava açarken davacılar idarenin işlemlerini iptali istenilir. Ayrıca işlemin uygulanmasının durdurulmasını ek bir talep olarak isteyebilirler. Buna iptal davalarında yürütmenin durdurulması talebi denir. Böyle bir talebin olduğu dosyada mahkeme, önce işlemin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunmaz. Yürütmenin durdurulması talebinin doğru olup olmadığına bakar. Yani davacının mahkemeye işlem iptal edilinceye kadar bu uygulamayı durdur yönündeki talebini mahkeme reddediyor” dedi. Danıştay’ın maskeyle ilgili olarak açık bir hak ihlali ve telafi edilemeyen bir zarar görmediğine dikkat çeken Altıparmak, “İdare, işlemini esastan değerlendirdikten sonra karar verecek ve bu süreçte maske takma kuralı ve takmayanlara ceza uygulaması devam edecek” ifadelerini kullandı.