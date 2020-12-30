Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimlere ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimlere ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', bu yılki sahiplerini ekim ayında bulmuştu.

Ödüllere layık görülen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törende plaketlerini aldı.

7 DALDA 7 BÜYÜK USTA

Kültür ve sanat alanında ödül alan isimler tek tek sahneye çağrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.

Bu yıl 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde, “kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne Özdemir Erdoğan, "vefa" ödülüne de Necmeddin Okyay'a verilmişti.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "koleksiyon" alanındaki ödül ise Mehmet Çebi'ye layık görülmüştü.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', bu yılki sahiplerini ekim ayında bulmuştu.

Ödüllere layık görülen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törende plaketlerini aldı.

7 DALDA 7 BÜYÜK USTA

Kültür ve sanat alanında ödül alan isimler tek tek sahneye çağrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.

Bu yıl 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde, “kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne Özdemir Erdoğan, "vefa" ödülüne de Necmeddin Okyay'a verilmişti.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "koleksiyon" alanındaki ödül ise Mehmet Çebi'ye layık görülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Twitter hesabı üzerinden de 'tebrik' paylaşımı yaptı.

Erdoğan bu paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni takdim ettiğimiz kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımızı yürekten tebrik ediyorum. Sanatımıza yaptıkları katkılardan ötürü kendilerine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.