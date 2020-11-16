Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Vaniköy Camii’nde çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Vaniköy Camii’nde çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul Boğazı'na kıyısı olan Üsküdar Kandilli’de bulunan ve 350 yıllık tarihi olan Vaniköy Camii'nde, dün yangın meydana geldi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami, kullanılamaz hale geldi.
Caminin son durumunda ise bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün alevler içerisinde kalan Vaniköy Camii’ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
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