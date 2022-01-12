Cumhurbaşkanı Erdoğan: Semra Güzel için Millet İttifakı neden susuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için CHP ve İyi Parti'ye seslendi.

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşmak için kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." diyerek konu ile ilgili sessizliğini koruyan CHP ve İyi Parti yönetimine seslendi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Meclis'i teröristlerden temizlemek için gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı liderlerine neden sustuklarını da sorarak şu ifadeleri kullandı;

"Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse. Terör örgütünden birisi ile tutuşuyor. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir izledik, izlediniz. Ne yazık k ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz bununla ilgili olarak Karma Komisyon'a süratle gönderdik, gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz.

"NEDEN SUSUYORSUNUZ"

Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Diğerlerinde bir şey var mı? Onlar yamalı boğça zaten.

Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız.

"TERÖRİSTLERDEN OLUŞAN PARLAMENTO DEMOKRATİK OLAMAZ"

Bu teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım.

Bu CHP kalkıyor dinimize malesef sövüyor. Bunları hala CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar. Gerçeği görün. Sizlere bunları delilleri ile ispatlıyoruz. CHP dün de buydu, bugün de bu. Bu kafa ile giderse yarın da böyle olacak.

"MİLLETVEKİLLERİ DAĞDAKİ SEVGİLİLERİNDEN İCAZET BEKLİYOR"

PKK'nın güdümündeki parti, ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor.

Bu teröre sırtını dayamak veya karşı durmak meselesidir. Gerisi lafıgüzaftır."