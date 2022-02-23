Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hayrettin Eren'in cenazesine katıldı Görev başında şehit olan Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika'ya gitti.

Afrika ziyaretinde kendisine eşlik eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirilen Şehit Hayrettin Eren için bugün tören düzenlendi.

"ONURLU BİR KARDEŞİMİZ OLARAK UĞURLUYORUZ"

Cenaze töreninde Şehit Hayrettin Eren ile çok yol yürüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik, Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Rabbim bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin." ifadelerini kullandı.

"ELLERİNDEN GELEN TÜM GAYRETİ ORTAYA KOYDULAR"

Şehit Hayrettin Eren için Afrika'da ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabii haberi aldık, böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler.

Ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koydular. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Rabbimizin takdir ettiği saat gelince emanetini malum alıyor. İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım, onlar da son ana kadar hastaneye beraberce gittiler. " dedi.

"BİR MÜDÜR OLARAK TÜM İMKANLARINI NASIL SEFERBER ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Şehidin ailesine ve meslektaşlarına da başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki takdir buymuş ve şehidimizi birlikte aldık, tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik, Allah için de sevdik.

Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Rabbim bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine sabırlar diliyorum." dedi.