Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarda kapanma düşünmüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke çapında bazı sınıflarda vakalar nedeniyle karantina uygulanabileceğini fakat okulları kapatmayı düşünmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada 2021-2022 Akademik Yılı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yüz yüze eğitim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"OKULLARDA KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı, okullarda vakalara bağlı sınıf bazında karantinalar uygulanabileceğini fakat okulların kapanmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Ülke, il ve ilçe bazında bir kapanma düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AKADEMİK PERSONEL SAYISINDAKİ ARTIŞ

"Türkiye'de yükseköğretim toplumun sadece küçük bir kesiminin erişebildiği, ayrıcalıklı bir hizmet olmuştur. kurdukları kast sistemiyle milletin evlatlarının dışlanması yürekleri sızlatıyordu.

Akademik personel sayımız 70 binden 180 binin üzerine çıktı. Üniversite öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8,4 milyona yükseldi. Gençlerimizin yüzde 44'ü yükseköğrenime ulaşabiliyor.

"EĞİTİM VE KALKINMA ARASINDAKİ GÜÇLÜ İLİŞKİYE İNANDIK VE KURDUK"

Yeni kurulan üniversiteler için zaman zaman haksız eleştiriler yapıldığını görüyorum. Bu üniversiteler de güçlenmekte ve kurumsallaşmaktadır. Yeni üniversitelerden bazılarının akademik yayın, patent gibi çalışmalarda sergiledikleri başarıları yakından takip ediyoruz. Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü ilişkiye inandık ve kurduk.

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının gelişimine karşı çıkanların tahammül edemedikleri, evlatlarımızın ülkemize hizmet verme potansiyellerinin harekete geçmiş olmasıdır.

"GİRİŞİMLERE DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gençlerimizin kendilerine fırsat verdiklerinde ne büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Tüm şehirlerimizin, gençlerimizin kendileri ve ülkeleri yapacakları çalışmalara, girişimlere destek olmayı sürdüreceğiz.

Yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık. Bunlardan biri de yükseköğretim kalite kurulunun hizmete geçmesidir. Bu kurul dünyadaki benzer yapılarla da benzer işbirlikleri geliştirmiştir. Kalite güvencesi kültürü oluşumuna katkı sağladığına inanıyorum.

"DOKTORA SAYISINI YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

Yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık. Bunlardan biri de yükseköğretim kalite kurulunun hizmete geçmesidir. Bu kurul dünyadaki benzer yapılarla da benzer işbirlikleri geliştirmiştir.

Kalite güvencesi kültürü oluşumuna katkı sağladığına inanıyorum. YÖK-Doktora programı da başarılı olmuştur ancak doktoralı öğretim üyesi sayısında geri olduğumuzu görüyoruz. Doktora sayısını yükseltmemiz gerekiyor.

Üniversitelerimizde hayata geçirmeye başladığımız Genç-Ofis projesiyle gençlerimizin beşeri becerilerini geliştirmeyi umuyoruz. Bu yıl taban puanlarını düşürerek gençlerimizin daha fazla ala yerleşmesine imkan sağladık. Ek yerleştirme fırsatı da sağladık.

Emekli öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak görevlerine devam edebilmelerini sağladık. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda iş yeri eğitimini teşvik ettik. Kariyer merkezlerinde önemli uygulamalar başlattık.

"TÜRKİYE KAPASİTE SORUNU OLMAYAN BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR"

Üniversite sınavları arz-talep uyumsuzluğuna karşı adil bir çözüm yolu olarak kullanılmaktadır. Türkiye, yükseköğretimde kapasite sorunu olmayan bir ülke haline gelmiştir. Üniversite sınavına gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız. Üniversite kampuslarını hayatın içinde yerler haline dönüştürmeliyiz.

Artık taklit ve takip edici olmaktan çıkıp belirleyici ve yönlendirici olmamız gereken döneme girdik. Üniversitelerimiz yenilikçi çalışmaların öncüsü olmaya hizmet edecektir.

"BİZ ÖĞRENCİYE EN BÜYÜK SAYGIYI DUYAN İKTİDARIZ"

Üniversiteye girmenin ayrı bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız.

Göreve geldiğimizde verilen burs 45 liracıktı. Şimdi 650 liraya çıktı. Nereden nereye... Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle yurtlar kapalı olduğu için hem yeni kayıt yaptıranlar hem geçen sene başvuru yapanlar oldu. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunla karşı karşıya değiliz. Neredeyse tamamının talebini karşıladık."