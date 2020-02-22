5
2
0
TEOG Lise Taban Puanları 2016-2017
TEOG Lise Taban Puanları 2016-2017
5
2018 KPSS Güncel Bilgiler Çıkabilecek Sorular Genel Kültür
2018 KPSS Güncel Bilgiler Çıkabilecek Sorular Genel Kültür
0
672 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmen ve personelin isim listesi (Tam Liste)
672 sayılı KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmen ve personelin isim listesi (Tam Liste)
15
0
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Baştan İnşaa Ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Baştan İnşaa Ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Baştan İnşaa Ettik
22 Şubat 2020 Cumartesi 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Baştan İnşaa Ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde gündemi konusunda mühim açıklamaları mevcuttur.

255 MİLYON LİRA ÜLKEMİZE KATKISI SAĞLAYACAK BÜYÜK MÜJDE


İzmir merkezden harekete geçirilerek bir araç en çok 40 dakika sürede Çandarlı'ya gelebilecek . İzmir - Aydın, İzmir - Çeşme projelerinin devamı durumundadır . Mesela Larissa Antik Kenti bölümü tünelline  başlandı . Arkeolojik köprü ile bir başka antik kente kadar uzanan yolun ve eserlerin muhafaza edilmesi sağlandı.

Bir çok başlıkta tasarruf edildi vakitten ve nakitten, benzinden elde edildiği tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otobanın da vatanımızda epey katkı sağlayacaktır . 2020 senesinde bu otoyolun milletimize faydası 255 milyon lira olarak hesap ediliyor.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Erdoğan müjdeyi verdi: 40 dakikaya düşecek
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber