Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Baştan İnşaa Ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde gündemi konusunda mühim açıklamaları mevcuttur.

255 MİLYON LİRA ÜLKEMİZE KATKISI SAĞLAYACAK BÜYÜK MÜJDE



İzmir merkezden harekete geçirilerek bir araç en çok 40 dakika sürede Çandarlı'ya gelebilecek . İzmir - Aydın, İzmir - Çeşme projelerinin devamı durumundadır . Mesela Larissa Antik Kenti bölümü tünelline başlandı . Arkeolojik köprü ile bir başka antik kente kadar uzanan yolun ve eserlerin muhafaza edilmesi sağlandı.



Bir çok başlıkta tasarruf edildi vakitten ve nakitten, benzinden elde edildiği tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otobanın da vatanımızda epey katkı sağlayacaktır . 2020 senesinde bu otoyolun milletimize faydası 255 milyon lira olarak hesap ediliyor.

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