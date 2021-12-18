Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap etti.

Katılımcıları Türkiye'de misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Afrika ülkeleri ile ilişkiler ve ticari bağlar hakkında bilgi verip, yeni hedefleri işaret etti.

"TİCARET HACMİMİZ 2020'DE 25,3 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Erdoğan, "İvme kazanan iş birliğimizi 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak bütüncül bir yapıya kavuşturduk. Afrika kıtasıyla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. 2021'in ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı.

"HEDEF 75 MİLYAR DOLAR"

Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara kadar ulaştı. İkili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN SIRTINI DÖNMEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları:

"Salgın şartlarına rağmen zirvemize icra için için katkılarını esirgemeyen Afrika Birliği Komisyonu'na teşekkür ediyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kıtayı temsilen binlerce kilometre yolu katedip toplantıya katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Türk milleti olarak Afrika halkları ile kökeni 9. Yüzyıla uzanan beşeri bağlarımız bulunuyor.

Türkiye, Afrika ve Afrika halkına hiçbir zaman sırtını dönmemiştir. Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açısını reddediyoruz.

"BİRLİKTE GELECEĞE YÜRÜMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Afrika açılımıyla ivme kazanan işbirliğimizi bütüncül bir yapıya dönüştürdük. Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Biz birlikte kazanmanın kalkınmanın gelişmenin ve geleceğe yürümenin gayreti içerisindeyiz.

"BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 42'YE YÜKSELDİ"

2005 yılında 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Ankara'da sadece 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bu gün bu sayı 37'ye yükseldi. Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Kendi insanımızla birlikte dünya kamuoyunun da dikkatinin insani krize çekmeye çalıştım.

"15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKA İLE PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

COVID-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nufüsunun yalnızca yüzde 6'sına koronavirüs aşısının tedarik edilmesi, insanlık adına yüz kızartıcıdır. 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz."