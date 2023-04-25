Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV müjdesine CHP'den ilk yorum: Bir vaadimizi daha kopyalamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde esnafa ÖTV müjdesi verdi.

"ESNAFIMIZ AYNI CİNS TAŞITLARINI YENİLERKEN ÖTV ÖDEMEYECEK"

Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Erdoğan'ın müjdesine CHP'den ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan "Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız" vaadini paylaştı.

"TAKLİTLERDEN SAKININ"

Özkoç, paylaşımında, "Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış. Aylar önce açıkladığımız ortak politikalarımıza turkiyeninmasasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Taklitlerden sakının! " ifadelerini kullandı.