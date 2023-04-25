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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV müjdesine CHP'den ilk yorum: Bir vaadimizi daha kopyalamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV müjdesine CHP'den ilk yorum: Bir vaadimizi daha kopyalamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV müjdesine CHP'den ilk yorum: Bir vaadimizi daha kopyalamış
Admin
Admin
25 Nisan 2023 Salı 10:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" sözlerine CHP'den ilk yorum geldi. Konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde esnafa ÖTV müjdesi verdi.

Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan'ın müjdesine CHP'den ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan "Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız" vaadini paylaştı.

Özkoç, paylaşımında, "Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış. Aylar önce açıkladığımız ortak politikalarımıza turkiyeninmasasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Taklitlerden sakının! " ifadelerini kullandı.

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