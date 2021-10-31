Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 diplomasi trafiği İtalya'nın Roma kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden ile bugün görüşecek.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi başladı.

Başkent Roma'da başlayan zirvede İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

İtalya Başbakanı Draghi ve liderler, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN'IN G-20 DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Daha sonra ikili görüşmelere geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte birçok isimle bir araya geldi.

AB KOMİSYONU BAŞKANI LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHI İLE GÖRÜŞTÜ

Leyen'le yaptığı görüşmenin ardından Roma'da yapılan zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

HOLLANDA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

NDONEZYALI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün görüşecek.

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.

GÜNDEM: KÜRESEL EKONOMİ VE SAĞLIK

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek. Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı.