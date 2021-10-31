Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi. İki liderin zirvesi 1 saati aşkın sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'ya gitti.

Burada ikili temaslarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başladı.

SONA ERDİ

Bir saati aşkın süren görüşme, az önce sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

ORTAK MEKANİZMA VE TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI

Ayrıca ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Görüşmenin detaylarının, Türkiye saatiyle 19.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısıyla açıklanacağı aktarıldı.

İLK GÖRÜŞME NATO ZİRVESİNDE YAPILDI

İki lider ilk yüz yüze görüşmesini Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA KATILDI

Erdoğan - Biden görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken da katıldı.