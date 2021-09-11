Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'ları ve SİHA'ları biz üretir hale geldik

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı; ama fuhuş bu defa da günübirlik kiralık evlerde baş gösterdi.