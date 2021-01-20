Cumhurbaşkanı Erdoğan duymasın! AK Parti teşkilatlarında neler oluyor?

Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayınına katılan Süleyman Özışık'tan bomba iddialar... "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarını kapatsın, tek başına yüzde 65 oy alır..."

İnternethaber'de yer alan habere göre; AK Parti teşkilatlarındanda neler oluyor? Teşkilatlar AK Parti'nin oylarını mı tırpanlıyor? İlçe başkanı seçimlerinde neler yaşanıyor? Süleyman Özışık'tan gündem yaratacak açıklamalar...

'TEK BAŞINA YÜZDE 65'TEN AŞAĞI OY ALMAZ'

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti teşkilatlarını kapatsın, ben tek başıma devam edeceğim desin yüzde 65'ten aşağı oy almaz.

- Partilerin oy oranını yükselten teşkilatlardır...

- Tırpanı almışlar oyları biçiyorlar, AK Parti'ye oy gelmesin diye uğraşıyorlar...

- Benim ekranlarda utancımdan açıklamadıklarım var... Kıyamet ya...

- Milletin adamlarını değil, benim adamım gelsin diye mücadele ediyorlar...

- Bu kafayla gidilirse İstanbul'da bir dahaki seçimde fark daha büyük olacak. Türkiye'de fark daha büyük olacak?..