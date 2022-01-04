Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, sıra enflasyonda

Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor! Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi gibi yeni araçların geliştirileceğini açıkladı. Bakan Nebati, "Bankacılık sektöründe 84,05 milyar TL kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunuyor. Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" dedi.