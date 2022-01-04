Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, sıra enflasyonda
Dövizin üzerindeki köpüğün alındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıranın enflasyonda olduğunu belirterek ülkenin bu görüntüden kurtarılacağını söyledi.
AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Döviz kurunda bir dönem yaşanan orantısız artışın engellendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için de mücadele mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin üzerindeki köpüğün alındığını belirterek, aynı işlemin enflasyona da uygulanacağını söyledi.
"ENFLASYON ÜZERİNDEKİ KÖPÜĞÜ DE SÜRATLE ALACAĞIZ"
Vatandaşın yalnız bırakılmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,