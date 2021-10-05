Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara tepki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci'nin aracının üzerinde tepinilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'ye yönelik yapılan çirkin eyleme değinen Erdoğan, "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum." dedi.

"BUNLAR ÜNİVERSİTELERİN İÇİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLER"

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Cumhurbaşkanı, öğrenciliğin böyle olmayacağını söyleyerek, "Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir." ifadelerini kullandı.

"REKTÖRÜNÜZ ARACIN İÇİNDE, SİZ ÖNÜNÜ KESİP TEPİNİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bazılarının her konuda olduğu gibi yükseköğretim konusunda da yapılanları takdir etmek gibi bir derdi olmadığını üzüntüyle takip ediyoruz.

Hele hele rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Böyle öğrenciler bize gerekmez.

"BÖYLE BİR ÖĞRENCİ OLAMAZ"

Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üzerine çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.

Gelişmiş ülkeleri geride bıraktığımız bir kapasite var. Ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen hiçbir gencimizin maddi kaynak sıkıntısı çekmemesi için eşi benzeri görülmemiş adımlar attık."

Boğaziçi'nde öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üstüne çıktı