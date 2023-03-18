Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza, değiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza, değiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza, değiştir
Kamusaati
Kamusaati
18 Mart 2023 Cumartesi 18:41

Beştepe'de düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" demesi dikkatlerden kaçmadı. O anda açık olan mikrofon nedeniyle Erdoğan'ın bu sözlerini salondaki herkes duydu.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu açıkken söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"O NE BİÇİM İMZA YA"

Önüne gelen belgeyi imzalayan Bakan Muş'a takılan Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" dediği duyuldu. Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında Bakan Muş'un da şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada Bakan Muş'un imzasına dair paylaşımlar yapıldı. Bakan Muş, AK Parti grup başkan vekiliyken imzası bu şekildeydi.

Bakan Soylu'dan İYİ Partili Fakıbaba'nın "Askeri kanal" iddiasına yanıt: Vatandaşa yalan söylemekle meşguller
Bakan Soylu'dan İYİ Partili Fakıbaba'nın "Askeri kanal" iddiasına yanıt: Vatandaşa yalan söylemekle meşguller
0
Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'yi etiketleyip çağrıda bulunuyorlar
Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'yi etiketleyip çağrıda bulunuyorlar
0
Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada
Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.