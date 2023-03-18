Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza, değiştir

Beştepe'de düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" demesi dikkatlerden kaçmadı. O anda açık olan mikrofon nedeniyle Erdoğan'ın bu sözlerini salondaki herkes duydu.