Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı Türkiye'nin ekonomide farklı bir lige çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 dış ticaretinin 225 milyar 368 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2021 yılındaki dış ticaret hacmini açıkladı.

Türkiye'nin ekonomide farklı bir lige çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de toplam ihracatın geçen yıla göre yüzde 32,9 arttığını söyledi.

Bir rekor kırıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğa, geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını 225 milyar 368 milyon dolar olarak açıkladı.

"225 MİLYAR 368 MİLYON DOLARA ÇIKARMIŞ OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Açıklamalarında, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu bir rekordur.

Dünden bugüne ulaştığımız bir rekordur. Kıymetli dostlarım bundan 19 yıl önce nerede başladık. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmış olmaktan sizlerle beraber mutluyuz.

Yine 2002 senesinde saadece 87,6 milyar olar olan dış ticaret hacmimizi, 2021 yılında 496,7 milyar olara ulaştırdık." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 puan artışla yüzde 83,1'e yükseldi.

Bu oranın 2000 yılında sadece yüzde 51 olduğu dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin bizim dönemimizde kaydettiği ilerleme daha iyi anlaşılacaktır.

KÜRESEL BİR YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ

Muhalefet bu işten anlamaz. Bizim derdimiz aşk... Az önce de kardeşlerim söyledi. İhracat, ihracat, ihracat.... Biz şu anda dünya ile yarışıyoruz, küresel bazda bir yarışın içindeyiz.

Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 573 firmamız ihracat yaparken 2021 yılı sonu itibariyle ihracatçı firma sayısı 101 bin 386'ya çıktı. Nereden, nereye...

2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 32 bini aşmış, 43 bin 264 firmamız da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirmiştir.

"SİZ KONUŞMAKTAN ANLARSINIZ AMA BENİM ANADOLU'DAKİ VATANDAŞIM DURMUYOR"

Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan yalnızca 5 ilimiz varken, bu sayı hamdolsun 21'e yükselmiştir.

Konuşuyorlar, yok şöyle, böyle... Sen konuşmaktan anlarsın ama benim Anadolu'daki vatandaşım durmuyor. Gaziantep'te, Eskişehir'de durmuyor. Nerede pazar varsa, bu pazarları dolaşıyor.

"EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI AMERİKA'YA"

81 ilimizin tamamı ihracat yaparken 78 ilimiz geçtiğimiz yıla göre ihracatını artırayı başarmıştır. İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştık. En fazla ihracat artışı Amerika'ya... Türkiye bunu da başardı.

"TÜM DÜNYAYA DENGELİ BİR BİÇİMDE YAYILDI"

En önemli ticari ortak, Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 33 oranında artarak 93,1 milyar dolara çıktı. Dahası AB'ye karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. İhracatımızdaki artışın sadece belli bölgelere yoğunlaşmak yerine tüm dünyaya dengeli bir biçimde yayıldığını görüyoruz. Bunu sizlerle beraber başardık.

Örneğin bu dönemde ihracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6... Güney Amerika nere, Türkiye nere... AB dışı AB ülkelerine yüzde 29, yakın ve orta doğu ülkelerine yüzde 22,6, Kuzey Afrika bölgesine yüzde 44,8 oranında artış göstermiştir."